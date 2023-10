Svět IT otevírá dveře kariérní začátkům

Svět IT je atraktivní pro ty, kteří hledají výzvy, kreativitu a kariérní perspektivu. Nejde však jen o programování, stále žádanější jsou i pozice v oblasti data science, kybernetické bezpečnosti a UX designu. Jak se ve světě IT zorientovat a jak vykročit vstříc kariérním příležitostem?





Rozvoj technologií nezná mezí

Jana Večerková, Coding Bootcamp Praha

Jsme svědky obrovského technologického vývoje, který v uplynulých dvou dekádách stále nabírá na větších a vyšších obrátkách. „Nové technologie, jako umělá inteligence, blockchain, rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR), průlomové cloudové služby a další, zásadně mění způsob, jakým firmy fungují a jak lidé komunikují,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha. IT odvětví je tak v neustálém vývoji nových inovací a metod, které mají za úkol firmám poskytnout efektivnější a modernější způsoby řízení vlastních operací. Nicméně digitální transformace jde ruku v ruce se zapojením vyššího počtu IT specialistů, a proto jsou odborné znalosti a důkladné proškolení při práci na projektech klíčové pro dosažení dlouhodobě účinných výsledků.

O volné pozice v sektoru IT se uchází čím dál větší počet lidí a důvodů je hned několik. V první řadě je to profese, která je v neustálém vývoji, denně tak lze čelit novým výzvám, a přitom propojovat analytické myšlení s kreativním. Dalším důvodem je vize do budoucna. „Mnozí lidé přemýšlejí nad tím, jestli jejich současný obor či specializace bude v blízké době vůbec existovat a chtějí být součástí perspektivního odvětví s velkou možností kariérního růstu,“ doplňuje Večerková.

Nebuďte na omylu, že byste se v tomto odvětví mohli uplatnit pouze na pozici programátora. To vůbec ne. IT svět nabízí širokou nabídku pracovních pozic, mezi které mimo jiné patří pozice data science analytik, odborník přes kybernetickou bezpečnost, UX design specialista a mnoho dalších. Pokud vás IT zajímá, nakopněte své sebevědomí a s odhodláním skočte po nové kariérní příležitosti. A ve vaší pozici CFO počítejte s tím, že právě zmíněné specializace vám pomohou lépe, rychleji a mnohdy i efektivněji zvládat běžné situace. Situace se totiž mění mnohdy rychlostí blesku a kdo chvíli stál, za chvíli může stát opodál, jak říká staré moudré přísloví.

Poznejte blíž své zájmy a reagujte na ně odpovídajícím řešením

Pro zájemce pak platí následující informace. Abyste se ujistili, že je práce v IT tou správnou volbou, musíte ze všeho nejdřív prozkoumat samotný obor a seznámit se s každou jeho oblastí. Na internetu navíc najdete spoustu volně dostupných zdrojů, kde si můžete vyzkoušet například základy programování a zjistit tak, jestli máte skutečný zájem se dále učit. Tato zkušenost vám lépe přiblíží představu o tom, co by vás mohlo konkrétně zajímat a usnadní vám práci při hledání vhodného kurzu.

„V Coding Bootcamp Praha si v rámci několikaměsíčního studia účastníci tvoří portfolio svých projektů, které každému seniornímu programátorovi dá dobrou představu o znalostech daného kandidáta. Ještě důležitější, než znalost programování je ale pro juniory chuť se učit – firmy často dají přednost kandidátům, kteří umí dobře komunikovat a jsou schopni prokázat nadšení a odhodlání pokračovat ve vzdělávání v oblasti IT,“ přibližuje možná řešení Večerková. Je dobré vědět, že nikdy není pozdě začít v novém odvětví, důležité je mít chuť a motivaci naučit se novým věcem a umět překročit hranice své komfortní zóny. Pro vás to má výhodu v tom, že můžete potencionálnímu zaměstnavateli nabídnout „něco navíc“, pro něj naopak to může představovat vykrytí dosud nevyužitých možností, které svět IT v současné době nabízí. Budeme se možná opakovat, ale na už zmíněná slova, jako je vyšší efektivita či rychlost, slyší každý dobrý a reálně uvažující zaměstnavatel.

Práce s AI

Vydáte-li se cestou IT, tak vás rozhodně nemine ani práce s umělou inteligencí. Je totiž skvělým pomocníkem při hledání chyb a navrhování změn, díky čemuž budete rychlejší v plnění dílčích zadání. „Zároveň dělá programování přístupnějším pro začátečníky, protože když si nejste jisti správností daného postupu, případně nevíte, jak nějaký kus kódu napsat, tyto nástroje vám mohou pomoci,“ dodává Večerková.

A nejen to, úloha umělé inteligence je silnou zbraní nejen při programování a vytváření kódu, ale zcela určitě se hodí i jako silný zdroj inspirace – a to napříč všemi obory. Internet je sice rovněž silná zbraň, ale umělá inteligence, díky možnosti zpracování obrovského množství zdrojových dat, může firmě pomoci třeba v marketingových aktivitách, sestavování podkladů, které je sice někdy třeba „uhladit“, ale i tak spolupráce s AI určitě může zvýšit pozitivní dopad na vaši firmu, kde důležitým atributem je už několikrát zvýšená efektivita. AI vás totiž může zavést i do uliček, o jejichž existence jste dosud nevěděli, nebo vás vůbec nenapadlo, že by vám mohly aktivně pomoci při řešení některých úkolů nebo témat.

Cesta je v začlenění programování do školních osnov

Jednou z hlavních vizí pro současné školáky a budoucí generace je zařazení rozšířené IT výuky do školních osnov základních škol. „Česká republika nedávno přišla s novou koncepcí, tzn. Novou informatikou, jejímž cílem je rozvoj informatického myšlení, což je jen jiný název pro rozvoj logického a abstraktního myšlení,“ informuje Jana Večerková. Díky této formě vzdělání budou mít děti základní povědomí o fungování technologií, která jsou klíčové pro úspěšnou budoucnost v jakémkoli profesním odvětví. IT gramotnost buduje a rozvíjí kreativitu a samostatnost při řešení úkolů, což může být velkým přínosem i v řadě dalších zaměření. Vzdělání v oblasti IT na základních školách tedy připravuje žáky pro úspěšnou a perspektivní budoucnost, a to nejen v profesním, ale i v osobním životě.