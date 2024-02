Technologické trendy 2024: umělá inteligence je v hledáčku firem

Podle průzkumu hodlá drtivá většina firem v letošním roce adaptovat nástroje generativní umělé inteligence, 80 % společností plánuje zvýšit investice do výzkumu a vývoje.





„Rok 2023 byl rokem umělé inteligence a můžeme s jistotou očekávat, že v nadcházejících letech pronikne do všech odvětví našich životů. Postupně se přesouvá z oblasti specializované technologie do mainstreamu, což bude pokračovat i v dalších letech. Je proto logické, že technologické firmy na tento vývoj reagují a implementují nové AI nástroje do svých produktů, aby držely krok s dobou,“ říká Hubert Palán, spoluzakladatel a CEO Productboardu (na obrázku vpravo).

Urychlení toku znalostí pomocí AI

Podle Palána má generativní AI schopnost firmám poskytovat cenné a užitečné informace. To je pravděpodobně její nejvlivnější a nejdostupnější přínos, který vedoucí představitelé podniků v roce 2024 rozpoznají. Připomíná ale, že je důležité této technologii správně formulovat své otázky. Palán zároveň předpokládá, že v budoucnu vznikne univerzální programovací jazyk, díky němuž by počítače a velké jazykové modely mezi sebou mohly okamžitě sdílet informace. To by firmám umožnilo snadnější přístup a využití dat.

„AI dokáže během několika vteřin vyhledat široké spektrum informací. Uživatel však musí umět pokládat otázky a je k tomu potřeba mít správné lidi, s nimiž se o poznatky lze podělit. Lidé mezi sebou v dnešní době šíří informace mnohem rychleji a je běžné, že v konverzaci nevědomky sdílí citlivé informace. Na rozdíl od člověka generativní AI dovede informace produkovat, nedovede je však předávat dál. Proto tedy proaktivně nešíří informace stranám, které by z toho mohly mít jakýkoli prospěch,“ domnívá se Palán.

AI jako součást každého produktu

Nejsilnějším trendem se v průzkumu stala generativní umělá inteligence, kterou do konce roku 2023 plánovalo nasadit 64 % firem. V tomto roce ji hodlá do svých produktů implementovat 90 % společností. Podle Productboardu má generativní umělá inteligence potenciál rychle poskytovat užitečné informace a integrovat do produktů určité vlastnosti a funkce založené na AI.

„Uživatelé jsou zvyklí, že oblíbenou funkci naleznou i u jiného produktu. To vytváří na technologické společnosti tlak držet krok s dobou a hledat řešení, která jim pomohou tyto funkce snadno a rychle implementovat. Umělá inteligence se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti. Pro technologické firmy by proto mělo být samozřejmostí tyto funkce do svých produktů pravidelně integrovat, aby si držely konkurenceschopnost. Funkčnost, uživatelská zkušenost a snadné použití by se mohly stát samozřejmostí – ať už půjde o technologického titána, nebo startup,“ říká Hubert Palán. Jeho slova mají oporu i v průzkumu Summer 2023 Fortune / Deloitte CEO Survey, podle nějž 80 % lídrů technologických firem potvrzuje, že AI zvyšuje efektivitu jejich podnikání. 52 % z nich přitom v průzkumu uvedlo, že implementace umělé inteligence pomáhá růstu jejich společnosti.

Kombinace digitální a lidské pracovní síly

Zaměstnanci se podle Palána napříč různými odvětvími obávají, že AI jejich práci zautomatizuje a oni již nebudou potřební. V roce 2024 se podle něj ale ukáže jiný efekt. Ačkoli existuje důvodné podezření, že AI pracovní místa změní, nebude práci brát. Práci zaměstnancům spíše usnadní a zvýší jejich výkonnost.

„Umělá inteligence bude zefektivňovat stále více pracovních pozic. Zjednoduší plnění úkolů a nabídne snazší přístup k informacím. Firmy ovšem budou muset využít své odborné znalosti a určit, jak nejlépe využít AI pro své účely a jak s ní naučit pracovat své zaměstnance, aniž se budou cítit nevyužití nebo ignorovaní,“ uzavírá Palán.