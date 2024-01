Top Employer 2024: Pro tyto firmy se v Česku nejvíc vyplatí pracovat!

Všechny oceněné společnosti musejí získat vysoký počet bodů v šesti různých oblastech péče o zaměstnance, které se dál dělí do dvaceti různých podtémat jako jsou odměňování a benefity, strategie pro rozvoj zaměstnanců, kvalita pracovního prostředí, rovnost a férovou nebo digitální služby pro zaměstnance a well-being. Top Employer Institute, autor hodnocení, nezveřejňuje další přesné pořadí mimo první místo.





„Bouřlivý vývoj posledních několika let znamenal pro mnoho organizací, včetně té naší, nutnost přehodnotit svoje postoje k proměňující se podobě toho, jak lidé pracují. Přesto o všech společnostech certifikovaných jako Nejlepší zaměstnavatelé platí, že každý rok překračují dřívější očekávání a udržují si excelentní praxi v péči o své zaměstnance,“ zmínil David Plink, ředitel Top Employer Institute.

Letos se mezi nejlepší zaměstnavatele v České republice počítá devět výrobních společností, čtyři logistické, čtyři zdravotnické, tři zaměřené na maloobchod, dvě na bankovnictví a pojišťovnictví a jeden tabákový podnik, který je zároveň i vítězem za Českou republiku.

„Hodnocení Top Employer Institute je rok od roku náročnější. Konkurence se zlepšuje, takže co stačilo vloni na nejlepší praxi, může být letos už normální. Jsme tabáková firma a uvědomujeme si, že musíme našim zaměstnancům poskytovat ty nejlepší podmínky na pracovním trhu. Už několik let proto u nás například platí pravidla 50 % času home office, 50 % času v kanceláři, vloni jsme podobný režim otevřeli i pro obchodní zástupce, u nichž počítáme s tím, že se jeden v týdnu budou svým klientům a taky papírování věnovat na home office. A ono to funguje – JTI je jedinou tabákovou firmou v Česku, jejíž podíl na trhu setrvale roste,“ zdůrazňuje People and Culture ředitelka nejlepšího zaměstnavatele v České republice, společnosti JTI, Yelena Yugova.

Letošního ročníku hodnocení nejlepších zaměstnavatelů se zúčastnilo přes 2300 organizací ve 122 zemích světa. Globální ocenění Top Employer pak získalo pouze 17 společností.

Top Employers Institute je organizace, která po celém světě certifikuje podniky, které svým zaměstnancům poskytují ty nejlepší pracovní podmínky. Její certifikační program Top Employer umožňuje zaměstnavatelům možnost nechat se ohodnotit, certifikovat a případně získat ocenění pro zaměstnavatele, u kterého je dobré pracovat. Top Employers Institute napsal už více než tři dekády pracovní historie, původem z Nizozemí se rychle rozšířil do celého světa. Od té doby certifikoval organizace, které po celém světě zaměstnávají na deset milionů lidí.