Umělá inteligence v oboru spotřebitelského bankovnictví

Klarna, společnost zabývající se zprostředkováváním plateb v oblasti elektronického obchodování, oznámila expanzi do České republiky. Počínaje dneškem tak mohou čeští zákazníci u vybraných maloobchodních partnerů a prostřednictvím online aplikace Klarna využívat službu „Pay in 3“. Ta jim umožní efektivně a přehledně spravovat finance a nákupy a šetřit čas. Možnost flexibilních plateb společnosti Klarna již využívá více než 450 000 maloobchodních partnerů na celém světě. V České republice se mezi první partnery zařadily společnosti H&M, síť lékáren Pilulka či český Footshop. Díky službě Pay in 3 mohou zákazníci, kteří si při nákupu na e-shopech vybraných partnerských prodejců tuto službu zvolí, rozdělit svůj nákup do tří bezúročných plateb hrazených každých 30 dní od nákupu.