Výhled pro oblasti technologií, médií a telekomunikací pro rok 2023

Nosným tématem letošních výhledů Deloitte pro oblasti TMT je „dokázat toho více s méně“. Autoři studie tím především vyjadřují skutečnost, že velkolepé inovace či převratné nové technologie nebudou těmi hlavními faktory, které budou aktuálně formovat blízkou budoucnost. Místo nich budou TMT agendu v nadcházejících měsících určovat především makroekonomické faktory: rozhodující zde budou vývoj úrokových sazeb, přetrvávající prostředí vysoké inflace a klesající valuace TMT společností. Za této situace lze očekávat, že mezi spotřebiteli i TMT společnostmi převládne na klíčových evropských trzích pragmatický přístup: primární fokus tak bude na další rozvoj a optimalizaci stávajících technologií a produktů.





Nadcházející rok bude v našem regionu v TMT oblasti určovat zejména těchto sedm trendů:

Streaming videa založený na reklamě: AVoD si už nachází své publikum

Atraktivita streamovaného videa na vyžádání podpořeného reklamou (AVoD) roste. Diváci jsou stále ochotnější u těchto služeb tolerovat reklamu výměnou za nabídku se slevou nebo zdarma. Očekává se, že do konce roku 2023 budou dvě třetiny spotřebitelů v rozvinutých zemích pravidelně využívat alespoň jednu AVoD službu. To odpovídá 5% nárůstu oproti předchozímu roku. Aby si přední poskytovatelé předplacených videoslužeb udrželi cenově citlivé zákazníky, budou všichni v roce 2023 nabízet streaming podpořený reklamou nebo financovaný reklamou. Navíc do konce roku 2024 polovina těchto poskytovatelů spustí lineární, reklamou podpořenou streamovací televizní službu (Free Ad-Supported Streaming TV, FAST).

Z průzkumu Deloitte Digital Consumer Trends Survey 2022 vyplývá, že 31 % respondentů je otevřeno streamování videa podpořeného reklamou. Tato poptávka se setkává se stále rostoucí nabídkou. Na četné nové služby spuštěné ve druhé polovině roku 2022 navážou v roce 2023 další AVoD a FAST nabídky.

Sport v přímém přenosu: další fáze boje o streamovací zákazníky

Předpokládá se, že v roce 2023 poskytovatelé streamingu proinvestují na největších globálních trzích se sportovními vysílacími právy více než šest miliard dolarů. Tato částka podtrhuje rostoucí provázanost streamingu s předními sportovními ligami. Mediální skupiny, poskytovatelé streamingu a technologické firmy se snaží oslovit své publikum prostřednictvím atraktivního sportovního obsahu a mají zájem dále rozšiřovat své služby v této oblasti. Tento rozmanitý ekosystém napomůže dále zvýšit sledovanost vybraných sportů po celém světě.

Virtuální realita: mainstream díky atraktivnímu obsahu?

Lze očekávat, že trh s virtuální realitou (VR) dosáhne v roce 2023 celosvětově tržeb ve výši sedmi miliard dolarů, což představuje impozantní nárůst o 50 % oproti 4,7 miliardám dolarů o rok dříve. Z 90 % (6,3 miliardy dolarů) budou příjmy pocházet z prodeje VR headsetů. Očekává se, že se prodá 14 milionů VR headsetů za průměrnou cenu 450 dolarů za kus. VR obsah – především hry, ale také některé podnikové aplikace – vygeneruje v roce 2023 příjmy ve výši přibližně 0,7 miliardy dolarů. V příštím roce dosáhne počet aktivně používaných VR headsetů pravděpodobně 22 milionů kusů, což je téměř o 50 % více než v polovině roku 2022.

Jak můžete vidět na mobilu: nakupování se přesouvá na sociální sítě

Díky podpoře influencerů a zájmu mladší generace digitálně-nativních spotřebitelů se nabídka a prodej zboží a služeb stále více přesouvá na platformy sociálních sítí. Social media „feed“ v našich mobilech představuje novou, moderní výkladní skříň obchodů – a uživatelé se zdaleka neomezují jen na nákupy z výlohy. Společnost Deloitte očekává, že trh social commerce přesáhne v roce 2023 globálně 1 bilion dolarů, tedy přibližně 25% růst – což není nepřiměřené vzhledem k dosavadním růstovým trendům a pokračující dominanci mobilních a digitálních zařízení. To vše živeno zájmem více než dvou miliard zákazníků, u nichž se očekává, že budou v roce 2023 nakupovat na platformách sociálních sítí.

Širokopásmové satelity: rychlý internet z přecpané oblohy

Předpokládá se, že do konce roku 2023 bude na nízké oběžné dráze (LEO) obíhat více než 5000 širokopásmových satelitů, jež budou poskytovat vysokorychlostní internet téměř milionu účastníků ve všech částech světa. Do roku 2030 bude v provozu sedm až deset sítí s celkovým počtem 40 tisíc až 50 tisíc satelitů, které budou poskytovat širokopásmové služby více než deseti milionům zákazníků. Ve stále více přeplněném orbitálním prostoru se však dále zvýší riziko kolizí a vyžádá si tak i vyšší úroveň spolupráce a koordinace.

Vývoj polovodičů: umělá inteligence dělá čipy lepšími, levnějšími a efektivnějšími

EDA (Electronic Design Automation) významně přispívá k vývoji moderních čipů. A umělá inteligence (AI) v tom hraje stále důležitější roli. Podle prognózy Deloitte vydá polovodičový průmysl v roce 2023 za externí a interní nástroje pro pokročilý návrh čipů s AI více než 300 milionů dolarů. Tato částka se bude až do roku 2026 každoročně zvyšovat o více než 20 %. Umělá inteligence je stále častěji využívanou komponentou v procesu automatizovaného návrhu čipů (EDA). Ačkoli prodeje samotných AI nástrojů jsou relativně nízké, jejich hodnota – i díky čipům navrženým s pomocí AI – dosahuje miliardových hodnot.

Polovodiče a jejich vývoj jsou pro Evropu stále důležitější. EU hodlá prostřednictvím evropského zákona o čipech (European Chips Act) zvýšit svoji konkurenceschopnost a odolnost v oblasti polovodičových technologií. Díky plánovaným investicím ve výši více než 43 miliard eur mají být zásadním způsobem posíleny technologické schopnosti Evropy. A EDA a nástroje pro návrh čipů s umělou inteligencí v tom hrají zásadní roli.

5G země zaslíbená konečně přichází: samostatné sítě mění podnikovou konektivitu

Přechod na tzv. samostatné (SA Core) 5G sítě umožní výrazně navýšit hustotu zařízení, spolehlivost a latenci, což otevře dveře pokročilým podnikovým aplikacím. Společnost Deloitte očekává, že počet mobilních operátorů (MNO) investujících do samostatných 5G sítí se zdvojnásobí z více než 100 operátorů v roce 2022 na nejméně 200 do konce roku 2023.

Velkým lákadlem rozvoje samostatných 5G SA sítí jsou pro MNO nové příležitosti nabídky služeb a příjmů, které otevírají. Spolu s téměř nulovou latencí a velmi vysokou hustotou zařízení umožňují 5G SA sítě nabídnout zákazníkům – zejména podnikovým – přístup k rychlostem blízkým optice, vysokou spolehlivost, přesné lokační služby a na míru šité komponenty sítě s garantovanou úrovní služeb. Vyzbrojeny těmito novými možnostmi mohou firmy začít využívat širší škálu špičkových aplikací a oblastí nasazení 5G sítí, jakou jsou přesné autonomní roboty, inspekční a doručovací služby s využitím dronů a systémů řízení bezpečnosti, kontroly kvality a prediktivní údržby, řízených umělou inteligencí.

Celá studie TMT Predictions 2023, která obsahuje další podrobné analýzy a ilustruje budoucí oblasti působení společností z oblasti TMT, je pro zájemce ve formátu PDF ke stažení zde.