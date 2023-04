Pražské nemovitosti se dočkají několika konverzí na hotely

Jiří Ponrt byl jmenován finančním ředitelem amerického giganta Groupon a v nejužším vedení nahradí Damiena Schmitze. Ponrt do Grouponu přichází z Pale Fire Capital (PFC) na doporučení současného CEO Grouponu a jednoho z partnerů PFC Dušana Šenkypla. Jiří Ponrt má v plánu se kvůli této práci přestěhovat z Čech do Chicaga, kde má Groupon své sídlo. Pro Ponrta není Groupon neznámou firmou. Poslední měsíce zde totiž konzultoval finanční otázky a pomohl identifikovat oblasti, na které se musí Groupon soustředit, pokud chce snižovat náklady, zjednodušit svou strukturu a dosahovat lepších finančních výsledků. Dušan Šenkypl, který si Jiřího Ponrta do týmu vedení Grouponu vybral a jehož krok představenstvo společnosti podpořilo, věří, že Ponrt v Grouponu působícím na 15 světových trzích zúročí své zkušenosti z Alzy. Ponrt v ní jako finanční ředitel působil přes sedm let a podílel se na jejím růstu a mezinárodní expanzi.