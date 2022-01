5 tipů pro efektivní řízení nákladů na firemní vozový park

Správný výběr vozu a financování

Výběr vozu hraje zcela zásadní roli v tom, jak bude celková operace nákladná. Nejde přitom jen o pořizovací cenu automobilu, ale i jeho poruchovost, spotřebu a náklady na servis.

Pečlivě si proto nastudujte, jak jsou vámi zvažované modely poruchové. Statistiky lze obvykle zdarma dohledat na internetu. Vyhýbejte se vozům, u kterých poruchovost výrazně převyšuje průměr.

Pamatujte i na spotřebu. Zde je nutné zohlednit, k čemu bude vůz používán. K přesunům po městě bude vhodnou volbou hybridní či čistě elektrický pohon. Na delší vzdálenosti pravděpodobně bude stále nejlepší volbou spalovací motor s nízkou spotřebou.

Vytipujte si několik značek a modelů, které jsou pro vás atraktivní, a poptejte jejich nákup u dealerů. Často lze vyjednat mnohem lepší cenu, než jaká je uvedena v ceníku. Dvojnásob ve chvíli, kdy máte zájem o koupi více kusů najednou. Roli hraje i volba financování. Někomu se vyplatí okamžitá platba, někdy dává smysl finanční leasing, jindy zase leasing operativní, který má i mnoho dalších benefitů. Dobře propočítejte všechny varianty a vyberte tu nejlepší.

Pojištění rizik spojených s automobily

Úkolem CFO je mimo jiné stabilizovat firemní rozpočet. Nečekané nárazové výdaje představují problém pro firemní cashflow. Mimo povinné ručení tak ve firmách může dávat smysl sjednání havarijního pojištění pro všechny vozy.

Pojišťovna v takovém případě může uhradit i náklady na opravu vozu z titulu nesprávného užití vozidla, případně kvůli poškození vandaly, nebo dokonce při zcizení vozu do výše hodnoty vozidla.

Nastavte ve firmě jasná pravidla

Všichni zaměstnanci, kteří budou vozidla používat, by měli být seznámeni s firemními pravidly. Důraz by měl být kladen na rozvážnou a bezpečnou jízdu. Odpovědné osoby by měly dbát i na údržbu vozu od mytí vozu přes kontrolu stavu kapalin až po pravidelný servis. Díky tomu se sníží spotřeba paliva a prodlouží životnost vozu.

Pomoci může i monitoring

Stále častěji je do firemních vozů nasazována tzv.

telematika

. Díky ní lze

monitorovat, jak je s vozem zacházeno

– kde se vůz nachází, jakou jede rychlostí, jaká je spotřeba paliva apod. Vědomí, že jízda může být kontrolována, u zaměstnanců

zvyšuje

motivaci chovat se k vozu šetrně a jezdit rozvážně

.