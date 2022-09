Česko je centrum IT inovací, talentovaní odborníci však hledají práci v zahraničí

V Česku je dle dat Techloop momentálně více než 300 tisíc pracovníků v oblasti IT, a i přesto nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku. Navíc exponenciální růst technologického průmyslu za posledních 20 let vytvořil pro IT specialisty množství mezinárodních pracovních příležitostí, ze kterých si dnes mohou vybírat. A právě odliv tuzemských ajťáků do zahraničí je jedním z hlavních problémů, kterému české firmy musí čelit.