Německé hotely hledají cestu z krize

Největší část vaší klientely tvoří golfisté. Co všechno jim můžete nabídnout?





Samozřejmostí je osmnáctijamkové hřiště, kde se dá hrát i za večerního osvětlení, máme půjčovnu vybavení, golfovou kavárnu, založili jsme zde i Golfovou akademii, kde si hosté mohou najmout trenéra, za jeden týden složit zkoušky a získat členskou kartu na green. Golfový program jsme rozšířili i pro děti od tří let na dětském hřišti. Přístup mají i příchozí z okolních měst, nemusí to být jen hosté hotelu. Bohužel, golfové areály má dnes celá řada wellnessových hotelů, proto konkurence je velmi tvrdá. Máme sice stabilní klientelu, ale v současné době její počet stagnuje. Spolupracujeme s golfovým klubem v Plzni, odkud je to k nám necelé dvě hodiny cesty a Češi nám alespoň z části pomáhají vylepšit obsazenost hotelu.

Golf by vás, jak vidím, neuživil. Co kongresová turistika? Máte k dispozici jednací sály, pro volné chvíle vybavenou posilovnu, bazén, sauny?

Máte pravdu. Firemní klientele nabízíme pět jednacích sálů s celkovou kapacitou 150 osob, vše vybavené nejmodernější audiovizuální technikou. Zasedací místnosti mají většinou vlastní terasu, skleněné lobby, Club bar pro speciální události a pohodlný salonek, který slouží jako oáza pro vzájemnou výměnu názorů. Ale ekonomická krize se dotkla i bohatých firem a na výjezdní zasedání chybějí peníze.

Firmy šetří, co můžete navíc poskytnout soukromé klientele?

Mnoho lidí si již navyklo k nám chodit na tzv. kulinářské večeře. Pořádáme je pravidelně a za 39 euro si mohou pochutnat od polévek, těstovin, mořských plodů, grilovaných mas až po sýry a sladkosti. Pořádáme i svatební hostiny, narozeninové párty, dvou až tří denní „balíčky“ pro ženy, kurzy ájurvédy, pro děti výuku jízdy na koních, vycházky nordic-walking s trenérem, zajišťujeme jim i rybaření a projížďky po blízkých jezerech. Pro zájemce navíc,pořádáme zájezdy do Karlových Varů s názvem Po stopách J. W. Goetha.

Nešetří ovšem jen firmy, ale i lidé mají dnes hlouběji do kapsy a ubytování v luxusním hotelu je pro mnohé finančně neúnosné. Mysleli jste i na ně?

Samozřejmě. Máme v pronájmu deset apartmánových domů, kde se cena pohybuje okolo 50 eur za kompletně vybavený apartmán, což je pro rodinu přijatelná částka.

Výdaje se dají snížit i tím, že nezaměstnáváte zbytečně velký počet lidí…

Bezpochyby, proto můj nejmladší syn je zároveň šéfkuchařem, starší se stará o účetnictví, já o finance a management. Zaměstnáváme i pracovníky na částečné úvazky. Například naše kosmetička je Češka a dojíždí sem pracovat o víkendech. V zimní sezóně zajišťuje chod hotelu a wellness centra nejnutnější počet osob. Kvalita služeb však tím nesmí utrpět. Ztratit dobré jméno se dá lehce, ale získat je zpět, čekat až pomine krize, to by byla cesta do pekla.