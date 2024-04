CzechTrade propojuje české e-shopy s globálními marketplace platformami a pomáhá jim expandovat

Dvacet let po položení základů žilinského závodu se Kia ohlíží za cestou představující příběh úspěchu pro společnost i pro region. Zahájení výstavby závodu se konalo 7. dubna 2004 v Tepličce nad Váhom, výstavba trvala 25 měsíců včetně šesti měsíců zkušební výroby. První vůz, model cee'd (dnes Ceed), se začal sériově vyrábět v prosinci 2006. Od té doby si zákazníky našlo na pět milionů vozů všech vyráběných modelů. Současně byla zahájena i výroba motorů. Během dvaceti let vyráběla továrna čtyři modely – Kia Ceed, Sportage, Venga a v letech 2009 až 2011 model ix35 sesterské značky Hyundai. Kia se stala součástí regionu a přispívá k jeho rozvoji. Automobilka zaměstnává 3800 lidí, průměrná délka zaměstnání je 11 let a průměrný věk zaměstnanců 40 let. Průměrná mzda ve výrobě loni přesáhla 2400 eur. V komplexu Kia Slovakia pracuje na 6 000 lidí včetně dodavatelů.