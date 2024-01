Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Eurowag Group je holding, který patří mezi evropskou špičku. Specializuje se na optimalizaci podnikání v komerční silniční dopravě. Zaměřuje se například na akvizice nových společností do skupiny, digitalizuje procesy pro partnery a zákazníky. Průběžně zefektivňuje vnitřní i vnější procesy, zavádí moderní technologie a přivádí na trh nové produkty a služby.





Mezi jeho core business patří například palivové karty, fleet management, mýtné řešení na míru, automobily a e-mobilita, daňové a finanční služby či obchod s pohonnými hmotami. Jak všechny tyto aktivity zefektivnit a držet krok s lídry na trhu? Eurowag zjistil, že v on-premise prostředí už to půjde jen těžko.

Proč do cloudu? Větší flexibilita datového prostředí

Konkurenceschopnost, rychlý time-to-market produktů a služeb, vývoj a inovace a ve finále transparentní náklady na IT? To byly hlavní důvody, proč se firma rozhodla jít do cloudu.

Eurowag mimo jiné řešil problémy s kombinováním datových zdrojů na úrovni celého holdingu. Byznys potřeboval personalizovanou analytiku reflektující firemní strategii. Dále firmu trápily:

• dlouhé dodací doby reportů,

• problémy se zrychlováním finančních uzávěrek,

• kompromisy v datových analýzách,

• bobtnající počet reportů a netransparentnost mezi jednotlivými metrikami a především

• vzrůstající náklady a čas na připojení dalších datových zdrojů. V on-premu to byla otázka několika měsíců.

Jedno místo pravdy: V Eurowagu nyní mohou sekat datové modely jako Baťa cvičky

Eurowag tedy zvolil cloudové řešení kombinující data lake a datový sklad na technologiích Microsoft a využil zkušeností a služeb společnosti Adastra. Novou datovou platformu spustili v Eurowagu v rekordním čase jednoho roku.

Václav Dorazil, vice president od data and digitalisation, Eurowag

„Všechny datové modely, které jsme měli v on-premu, teď máme v cloudu, takže dokážeme škálovat a dělat všechno přesně onclick. A díky tomu, že máme data lake jedné pravdy, jsme nyní schopní vykročit k datové demokratizaci a říct lidem: všechna data najdete tady a můžete si sami naklikat, co potřebujete,“ říká vice president of data and digitalisation v Eurowagu Václav Dorazil. „Cloud a data lake nám umožní sekat datové modely jako Baťa cvičky, což je pro byznys hrozně důležité.“

David Kaláb, vice president of data management practice, Adastra

Adastra měla za úkol zároveň zmigrovat data a celý reporting z on-premise platformy. „Součástí řešení byla rychlá migrace současného řešení pro zachování kontinuity a kompletní revize a reimplementace datových modelů. Naším cílem bylo pomoci Eurowagu k jednoduššímu a efektivnějšímu firemnímu reportingu pro podporu datové demokratizace,“ říká vice president pro data management practise v Adastře David Kaláb.

Součástí služeb byla také analýza problémů s datovou kvalitou a implementace programu data governance a implementace Enterprise Level KPI.

V Eurowagu se zrodila celofiremní data science disciplína

Projekt ve své iniciační fázi trval zhruba rok. Za tuto dobu se Eurowagu a Adastře společně podařilo:

• navrhnout, schválit a implementovat celofiremní datovou architekturu,

• vybudovat prostředí datové platformy v cloudu,

• přemigrovat do něj původní on-premise řešení,

• zahájit personalizovanou analytiku,

• začít s implementací nového Enterprise Level KPI reportingu a

• zahájit optimalizaci procesů správy dat.

„Postupně se podařilo překonat rozličné technické i byznysové problémy – od správného naškálování výkonu prostředí až po přesvědčení klíčových byznys uživatelů, že některé zažité představy o reportingu je potřeba opustit, aby se otevřely dveře mnohem modernější datové analytice,“ říká David Kaláb.

Změnily se také nároky na znalosti a zkušenosti interního i externího datového týmu. V Eurowagu se zrodila celofiremní data science disciplína. „Datová demokratizace je hrozně fajn koncept, ke kterému směřujeme. Ale je potřeba si to napřed tvrdě odpracovat, sednout si se všemi, vyjasnit si, co znamená zákazník, co znamená aktivní zákazník, co znamená, když zákazník churnuje,“ vysvětluje Václav Dorazil z Eurowagu.

Eurowag na cestě k datové demokratizaci

Spolupráce Adastry a Eurowagu není zdaleka u konce. V Eurowagu nyní například pracují na strategické správě dat a jejich propojení s firemní strategií. Za pomoci konzultantů z Adastry implementují data governance. „Ještě nás čeká postupné budování datového katalogu, definice a měření datové kvality. Pracujeme také na návrzích na změny celkové technologické architektury právě za účelem zvýšení datové kvality. S tím vším je spojená také potřeba změnit některé firemní procesy,“ říká Václav Dorazil.

Cloudová datová platforma Adastry pro Eurowag byla vyhlášena v rámci ocenění Microsoft Awards jako nejlepší datové řešení roku 2022!

Adastra staví datové platformy v cloudu

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti digitalizace. V současné době nejvíce pomáhá klientům s budováním datových platforem v cloudu. Dále se zaměřuje na zpracování dat, jejich analýzu, na oblasti internetu věcí (IoT), big dat, umělé inteligence, vývoje aplikací včetně mobilních či tvorbu marketingových a kreativních strategií. Její projekty realizuje na 2000 konzultantů ze sedmnácti kanceláří po celém světě. Obrat Adastry za rok 2022 dosáhl 5,6 miliardy Kč.