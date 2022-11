Gartner představil předpovědi pro IT organizace a uživatele pro rok 2023 a další léta

Novým CEO největšího módního vyhledávače v Evropě je Ján Kešelák, který už pět let spoluurčuje směr Glami. Nejprve jako šéf expanze do Řecka, adriatických zemí a Pobaltí a v posledním roce také jako Chief Revenue Officer. Jeho úkolem bude dotáhnout transformaci společnosti v přední platformu objevování módy založenou na hyper-personalizaci a umělé inteligenci. Zakladatel Glami a stávající partner investiční skupiny Miton Tomáš Hodboď pak postupuje do čela nově založeného fondu Glami Ventures. Plánuje investovat do firem, které usnadňují objevování produktů online, ale i těch využívajících umělou inteligenci v e-commerce.