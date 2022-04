„Letošní rok se pro CxO ukazuje jako jeden z nejbouřlivějších v historii,“ říká viceprezident pro výzkum ve společnosti Gartner John-David Lovelock. „Geopolitické rozvraty, inflace, výkyvy měn a problémy v dodavatelském řetězci patří k mnoha faktorům, jimž musejí věnovat pozornost, přesto na rozdíl od toho, co jsme viděli na začátku roku 2020, CIO urychlují investice do IT, protože si uvědomují důležitost flexibility a agility v reakci na rozvraty. V důsledku toho se nákupní a investiční preference zaměří na oblasti, jako jsou analytika, cloud computing, bezproblémová zákaznická zkušenost a bezpečnost.“





Celosvětová předpověď výdajů na IT 2021–2023 (v milionech dolarů)

2021 Výdaje 2021 Změna (%) 2022 Výdaje 2022 Změna (%) 2023 Výdaje 2023 Změna (%) Systémy datových center 207 306 6,7 218 634 5,5 230 385 5,4 Software 614 494 15,9 674 889 9,8 754 808 11,8 Zařízení 809 452 16,1 824 600 1,9 837 844 1,6 IT služby 1 185 103 10,6 1 265 127 6,8 1 372 892 8,5 Komunikační služby 1 443 419 3,4 1 448 396 0,3 1 477 798 2,0 Celkem IT 4 259 773 9,5 4 431 646 4,0 4 673 728 5,5

Zdroj: Gartner (duben 2022)

Dopady inflace na IT hardware (např. mobilní zařízení a osobní počítače) z posledních dvou let se konečně zpomalují a začínají se přelévat do oblastí softwaru a služeb. Vzhledem k současnému nedostatku IT talentů, který vytváří tlak na zvyšování platů, budou muset poskytovatelé technologických služeb navýšit své ceny, což pochopitelně povede k růstu výdajů v těchto segmentech v letošním a příštím roce.

Vzestup podnikového aplikačního softwaru, infrastrukturního softwaru a spravovaných služeb v blízkém i dlouhodobém horizontu ukazuje, že trend digitální transformace není jednoletý či dvouletý, ale systémový a dlouhodobý. Například infrastruktura jako služba (IaaS) je základem každé významnější on-line nabídky a mobilní aplikace zaměřené na spotřebitele a tvoří významnou část téměř 10% růstu výdajů na software v roce 2022. Analytici očekávají, že iniciativy a projekty digitálního byznysu v oblastech, jako jsou zákaznická zkušenost či optimalizace dodavatelských řetězců, budou v dalších letech pomáhat růstu výdajů v segmentech podnikových aplikací a infrastrukturního softwaru.

Ruská invaze na Ukrajinu v globálním měřítku výdaje na IT zásadně neovlivní. Cenová a mzdová inflace společně s nedostatkem talentů a dalšími nejistotami v oblasti dodavatelských řetězců sice budou v roce 2022 významně ovlivňovat plány IT ředitelů, investice do technologií přesto nezpomalí.

„CxO nadále očekávají, že budou finančně i organizačně schopni pokračovat v investicích do klíčových technologií během letošního i příštího roku,“ vysvětluje Lovelock. „Některé IT výdaje byly počátkem roku 2022 odloženy kvůli variantě omikron a následujícím vlnám, očekáváme ale že budou v blízké budoucnosti realizovány.“

Pro všechny šéfy institucí a společností nicméně platí, že je třeba sledovat klíčové signály trhu, jako je přechod od analogového k digitálnímu podnikání a od nákupu IT (zpět) k jeho budování, nebo vyjednávat s dodavateli o tom, kdo a jak má být zodpovědný za průběžná rizika.