Investiční trendy: Investoři věří v silný rok

Ekonomika oživuje

Britské The Times uvádějí, že John Moore, oblastní ředitel správy investic ve společnosti Brewin Dolphin, poukazuje na tři pozitivní faktory, díky kterým bychom měli být optimističtí. První z nich se týká vakcín vedoucích na cestu zpět k normálu, druhým je zmizelá nejistota kolem brexitu a třetí naděje se skrývá v americké politice.

„Ekonomické podmínky budou pro jednotlivce tvrdé, ale Joe Biden jako prezident poukazuje na období optimismu a menší nejistoty,“ doplňuje.

Průzkumy ukazují, že investoři očekávají další silný rok pro finanční trhy, tentokrát uprostřed oživující ekonomiky. Ruchir Sharma z Morgan Stanley Investment Management si myslí, že mají poloviční pravdu. Ekonomické oživení bude podle něj pravděpodobně pokračovat, ale trhy by se mohly snadno začít vychylovat ze tří základních důvodů. Zvedající se ekonomika hrozí oživením inflace a zvýšením výnosů dluhopisů, což bude mít horší důsledky pro akcie. Pandemie končí a spotřebitelé začínají znovu utrácet.

Vede zelené investování

Důraz na životní prostředí a protesty proti změnám klimatu se odrážejí také v investování. Podle společnosti pro správu investic Hargreaves Lansdown se během roku do června 2020 zdvojnásobily toky do etických fondů a fondů ESG (Environmental, sSocial and corporate Governance, společensky zodpovědné investování).

Becky O’Connor, vedoucí důchodů a spoření na investiční platformě Interactive Investor, si myslí, že udržitelných a etických investic bude stále více a budou se rozšiřovat také oblasti, do kterých budou nejen velké podniky investovat. Může jít například o dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Také podle Matta Bohlsena ze společnosti Trend-investing budou fondy ESG nadále oblíbené a silný rok má mít také sektor obnovitelné energie, a to především té solární a větrné. V článku dále zmiňuje, že bude vzkvétat prodej elektromobilů a stále populárnější budou také elektrické skútry, kola, autobusy, nákladní automobily, lodě nebo malá letadla. Obnovitelná energie bude mít pozitivní vliv také na výrobce baterií a těžaře kovů, jako jsou lithium, kobalt, nikl, grafit, mangan, hliník nebo měď.

S kryptoměnami je to nejisté

Jak uvádějí odborníci ze společnosti Gulf Business, ani ten nejsilnější zastánce bitcoinů nemohl v tak krátkém čase předvídat jeho meteorický vzestup. Kryptoměny jako bitcoin nebo ethereum se ukázaly jako odolné. Bitcoin označují jako zlatý důl pro ty, kteří vědí, jak z minuty na minutu žonglovat mezi rizikem a ziskem. Některé prognózy zůstávají vzestupné, ale jiné naopak jsou v pohotovosti.

„Rozkvět kryptoměn možná přišel a odešel, ale je také možné, že trh s kryptoměnami má před sebou ještě spoustu vzestupů a rozhodně nezmizí ze dne na den,“ píší dále. V tomto ohledu bude stále hrát roli algoritmické investování. To bylo v minulosti doménou lidí se spoustou znalostí a zkušeností s kódováním, ale dnes stačí využít již vyvinuté nástroje nebo osvědčené strategie.

V případě algoritmického obchodování s kryptoměnami je hlavní výhodou rychlost a efektivita, jichž nelze manuálně dosáhnout. „Systém algoritmického obchodování s kryptoměnou je pouze tak úspěšný jako jeho programování, takže pokud bude strategie softwaru špatná, výsledky budou zklamáním,“ podotýkají na blogu společnosti ArbiSmart.

Dále zmiňují, že arbitráž kryptoměn bude bezpochyby v tomto roce přední investiční strategií. Důvodem je, že investora vystavuje téměř nulovému riziku, protože není zranitelný vůči volatilitě kryptoměny, a přitom nabízí neuvěřitelný zisk. Zahrnuje totiž hledání cenových nesrovnalostí mezi burzami. Měna může být k dispozici za různé ceny na různých burzách současně. Algoritmus arbitráže použije svou výjimečnou rychlost k nákupu mince na burze, kde je nejlevnější, a poté ji prodá na burze, kde je nejvyšší cena, aby dosáhl zisku, než se dočasná cenová anomálie sama vyřeší.

Správným směrem je diverzifikace

David Kufa, ředitel oddělení korporátních a privátních klientů společnosti Conseq Investment Management, pro server Investujeme.cz řekl, že co se týče nepsaných, ale osvědčených pravidel investování, za něj jde o disciplínu. „Tedy držet se zvolené strategie, i když vítr zrovna fouká proti nám, a diverzifikace, tedy nesázet vše na jednu kartu,“ vysvětluje. Souhlasí s ním také Michael Aloi, CFP ze Summit Financial. Ten radí investorům zůstat co nejrozmanitější, protože co fungovalo v minulém roce, nemusí fungovat v tom příštím. Jednotliví investoři mají tendenci jít za tím, co funguje, a vyhýbají se tomu, co ne, a tato strategie může nyní vést k dobrému výkonu.