Jak se oblékat do práce? Nápady na styling do kanceláře a na obchodní jednání

Dobře střižená košile nebo blůza je základ

Horní část vašeho těla na sebe nikdy nesmí přehnaně upozorňovat. Ovšem být kvůli tomu za šedou myšku by také byla škoda. Kvalitní košile nebo halenka vám však udělá velmi dobrou službu. Musíte však dbát na to, aby vám dobře padla a v žádném případě nebyla vyrobena z průsvitných materiálů. A dejte si také pozor na to, co pod ni budete nosit. Pod bílou košili nepatří nikdy bílá podprsenka, ale vždy pouze tělová. Jedině ta nebude vidět.

Pouzdrová sukně nebo šaty jako další důležitý bod

A čím tento kousek outfitu doplnit? Můžete samozřejmě vsadit na kalhotový kostýmek. Ale proč se vzdávat své ženskosti, když si stejně snadno můžete pořídit pouzdrovou sukni? Moderní jsou však také úpletové šaty nebo komplety. Díky použitelnému materiálu sednou každé ženě, a jako bonus se opravdu snadno udržují. A aby vypadaly šik, nezapomeňte je doplnit také o správné boty. A kde je koupit se slevou? Vyzkoušejte Footshop slevový kód.

Fenomén zvaný crossbody aneb kabelky

V rodině kabelek určených pro business použití nemohou chybět ani tzv. crossbody, jinými slovy kabelky s prodlouženým uchem, které se nosí přímo na těle. Právě tento směr dokázal všem módním kritikům, že tento osobitý módní doplněk lze pojmout mnohem nápaditěji, než jen jako tzv. sportovní eleganci. V business podání jsou kabelky crossbody elegantní a praktické zároveň, takže vám v práci ani na oficiálních schůzkách rozhodně neudělají ostudu.

Chcete spíše něco nenápadnějšího? Pak vsaďte na stylová psaníčka. Psaníčko je v business casual prezentováno jako vysoce elegantní doplněk s dostatečným úložným prostorem, který se hodí stejně dobře k večerní róbě i k poněkud méně okázalému oblečení třeba na pracovní schůzky. V nejširší produktové řadě kabelek pro manažerky si zkrátka a dobře vybere každá žena. A abychom nezapomněli – existují i kabelky pánské. Ty si získávají stále větší oblibu díky svému elegantnímu vzhledu i maximální praktičnosti.

Na co se při výběru kabelky soustředit

A jak si z pestrého sortimentu vybírat? Ceníte-li si nade vše použitého materiálu, navštivte nejlépe výrobce, používající kvalitní, pečlivě zpracované výrobky převážně z hovězí kůže v mnoha praktických rozměrech a barevných provedeních. Díky široce zaměřeným aktuálním trendům si u nich vyberou milovníci minimalistických linií i vyznavači hravých tónů a nápaditých křivek.

A aby vám vše perfektně ladilo k sobě, nezapomeňte si pořídit i barevně padnoucí obuv. Dbejte na to, aby byla pohodlná, ale přitom také opravdu dobře vypadala. A jak za ni neutratit víc, než skutečně musíte? Vsaďte na Modivo slevový kód, se kterým zaručeně nešlápnete vedle.

Zdroj obrázku: Moustache Girl / Shutterstock.com