Jaké výhody přináší digitalizace účetnictví?

Neomezená dovolená u nás stále není běžná, ač se jedná o žádaný benefit. Podle průzkumu společnosti Solitea by ji uvítalo na 85 % českých zaměstnanců, jen 5 % ale zná nějakou firmu, která ji nabízí. Brněnská IT firma Solitea tento benefit zavedla od října. Chce pomoci zaměstnancům najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, ale slibuje si od toho také snazší nábor. Podle průzkumu agentury Mnforce pro společnost Solitea by uvítala neomezenou dovolenou nadpoloviční většina (51 %) českých zaměstnanců, 34 % by ji spíše uvítalo. Jako důvod uvádějí možnost více si odpočinout (84 %), ale i dobrý pocit z projevené důvěry ze strany zaměstnavatele (83 %). 77 % by přivítalo fakt, že nemusí počítat zbývající dny dovolené. Pouhá 4 % zaměstnanců by o neomezenou dovolenou nestála.