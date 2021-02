Konsolidace půjček: Co o ní musíte vědět, než o ni zažádáte

Máte sjednaných hned několik půjček a občas máte pocit, že je jejich splácení docela fuška? Abyste nad nimi získali absolutní kontrolu, snížili výši měsíčních splátek a ve finále ušetřili, promyslete jejich sloučení neboli konsolidaci. Co to je, jak funguje a co všechno můžete takzvaně konsolidovat, vám prozradíme na dalších řádcích.