Medián celkových platů a mezd v České republice byl v roce 2020 podle portálu Platy.cz společnosti Profesia na hodnotě 36.503 Kč hrubého. To znamená, že 50 % lidí v naší republice vydělá v čistém jen něco málo přes 29.000 Kč (za předpokladu, že se do toho nezapočítávají přídavky na děti a uplatňuje se zákonná nezdanitelnou část základu daně). Praha se od zbytku republiky liší zejména v úrovni nejvyšších mezd, ve většině krajů má 10 % lidí hrubý měsíční příjem dokonce pod 20.000 Kč.



Zdroj: platy.cz Rozložení zaměstnanců v ČR do mzdových pásem (celková hrubá mzda včetně odměn)

Výsledky průzkumu ukázaly, že desetina lidí v České republice bere hrubý plat nižší než 21.066 Kč. Musejí tedy měsíčně vyjít s čistým příjmem pod 17.900 Kč.

Praha ve výši platu stále vede

Léta platilo, že platová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostatní regiony. V posledních letech ji ale některá další velké aglomerace začínají dohánět – a to navzdory tomu, že v Praze stále zůstávají ústředí mnoha firem i nadnárodní firmy, kde je obecně vyšší platové ohodnocení.

Medián mezd v Praze dosahuje 42.989 Kč. Desetina nejlépe placených zaměstnanců zde vydělává 72.801 Kč, ale 10 % lidí má průměrnou hrubou mzdu 24.809 Kč. Nejvíce, a to 21 % zaměstnanců, zde spadá do mzdového pásma mezi 42 a 46.000 Kč, do sousedních mzdových pásem spadá stejných 12 % lidí, takže vydělávají 38 až 42.000 Kč nebo 46 až 50.000 Kč.

Pokud se podíváme na další regiony, hned ve třech z nich se medián základní mzdy pohybuje kolem 35 tisíc korun – 35.213 Kč v Jihomoravském, 35.124 Kč v Plzeňském a 34.807 Kč ve Středočeském kraji.

Na spodním konci pomyslného platového žebříčku jsou dva kraje, kde medián základní hrubé mzdy nedosahuje ani 30 tisíc korun. Jsou to kraje Karlovarský (29.594 Kč) a Olomoucký (29.996 Kč).

Největší rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je v nejvyšší platové kategorii. Zatímco v Praze vydělávají ti nejlépe placení v průměru přes 70.000 Kč měsíčně, v ostatních krajích desetina nejlépe ohodnocených bere 50 – 60.000 Kč hrubého. Těsně pod hranicí 60 tisíc korun je to v krajích Jihomoravském (59.634 Kč), Plzeňském (59.483 Kč) a Středočeském (58.946 Kč), naopak k 50 tisícům korun se blížíme v krajích Karlovarském (50.117 Kč) a Olomouckém (50.798 Kč).

Pokud porovnáme lidi s nejnižšími výdělky, ve většině krajů vydělává 10 % těch nejhůře placených pod 20.000 Kč hrubého měsíčně. Nad touto hranicí jsou kromě Prahy pouze v krajích Jihomoravském (20.322 Kč), Plzeňském (20.270 Kč) a Středočeském (20.087 Kč).

Nejlépe a nejhůře placené pracovní pozice

Ve spodní části žebříčku se celkem očekávaně nacházejí pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnostní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni.

Naopak na platovém vrcholu jsou především pozice top manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160.000 Kč. Z nemanažerských pozic najdeme mezi nejlépe placenými pozicemi například IT architekty nebo advokáty.



Zdroj: platy.cz Pozice s nejnižšími platy v roce 2020 (včetně bonusů a odměn).



Zdroj: platy.cz Pozice s nejvyššími platy v roce 2020 (včetně bonusů a odměn).

