Nepodceňte nárůst počtu nakažených, i když to zvýší vaše náklady

Po letním uvolnění se situace opět rychle zhoršuje. Zaměstnavatelé a zaměstnanci by neměli spoléhat na to, že i když jsou očkovaní, nemůže covid jejich pracoviště ochromit. A navíc je nutné brát v úvahu i nebezpečí epidemie chřipky. Na spoustě pracovišť nejsou tyto hrozby brány jako dostatečně velké riziko a situaci podceňují – a to je chyba, i když to pro vedení firem představuje zvýšené náklady.