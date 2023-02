Pět technologických trendů a předpovědí pro tento rok

Pojďme se podívat na několik technologických trendů, které podle nás budou v roce 2023 těmi, jež je třeba sledovat už teď. Nebo alespoň je dobré o nich vědět a počítat s nimi.





1. Metaverzum

Jde o jeden z nejnovějších technologických výdobytků roku 2022, jehož dopad prý v příštím roce značně vzroste. Obvykle se vysvětluje jako „pohlcující digitální svět“, ale ve skutečnosti nikdo vlastně neví, o co jde. Každý má pro tyto pojmy své vlastní definice a svět čeká na rok 2023, aby si ujasnil, co si vlastně pod pojmem metaverzum představit.

Podle Marka Zuckerberga bude metaverzum pokročilou verzí virtuální a rozšířené reality. Na druhou stranu tvůrci Decentralandu naznačují, že metaverzum bude obklopovat koncept blockchainu a decentralizace. Všechny tyto definice by sice mohly být pravdivé, ale co přesně to je, bude vysvětleno až po jeho úplném odhalení.

„Možná se také dočkáme dalšího vývo je autonomních avatarů s umělou inteligencí, kteří nás budou zastupovat v metaverzu, i když nebudeme přihlášeni do digitálního světa,“ uvažuje Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcamp Praha.

2. Ambientní výpočetní technika

Jedním z technologických trendů, který je možná blíže, než si myslíme – i když ho nevidíme – je ambientní výpočetní technika. Tento koncept je však známý po desetiletí. Jeho myšlenka spočívá v tom, že nemusíme nosit techniku s sebou, protože inteligence je zabudována do světa kolem nás, od chytrých reproduktorů až po chytré domy. Ambientní výpočetní technika je navržena tak, aby zmizela – nebo se rozpustila – v prostředí kolem nás. A možná proto je to trend, který zůstal pro mnohé neviditelný, alespoň doposud.

3. Umělá inteligence všude kolem nás

Umělá inteligence (z anglické zkratky AI, Artificial Intelligence) hraje v technologiích velkou roli déle, než si většina lidí vůbec uvědomuje. Chytré algoritmy používané při online nakupování, navigaci při cestování a zábavě se opírají právě o AI. Ale tím to nekončí. AI se bude i nadále začleňovat do struktury našeho technologického světa a bude stále dostupnější a přizpůsobivější. V roce 2023 se navíc očekává, že se umělá inteligence stane ve většině organizací skutečností a bude docházet k jejímu intenzivnějšímu využívání.

4. Blockchain

Ačkoli většina lidí si technologii blockchain vybaví v souvislosti s kryptoměnami, jako je bitcoin, blockchain nabízí zabezpečení, které je užitečné i v mnoha jiných ohledech. Nejjednodušeji lze blockchain popsat jako data, jež můžete pouze přidávat, nikoli odebírat nebo měnit. Odtud pochází termín „řetězec“, protože vlastně vytváříte řetězec dat.

V současné době se blockchain používá především ve finančním sektoru, ale v průběhu roku 2023 se předpokládá, že se tato bezpečná technologie rozšíří i do zdravotnictví, státní správy nebo vzdělávání. „Schopnost decentralizovat důvěru a bezpečnost mimo konkrétní organizaci způsobem, který nelze narušit, bude hnacím motorem inovací v oblasti bezpečnosti a výměny dat,“ upřesňuje Večerková.

Ať už jde o ukládání a přenos osobních údajů, například zdravotních záznamů, nebo o vytváření dlouhodobého ověřování špičkových produktů, aplikací pro blockchain bude nekonečně mnoho.

5. Udržitelnější technologie

Rozhovor vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 4/2022. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě. Kromě tohoto článku v něm najdete i příspěvky o DMS systémech, jak krize dopadá na české firmy, věnovali jsme se blíže i outsourcingu.

V roce 2023 se konečně dočkáme posunu směrem k udržitelnějším technologiím. Mnozí jsou závislí na technologiích, jako jsou chytré telefony, tablety a počítače – ale odkud jsou komponenty pro výrobu přístrojů? Lidé budou více přemýšlet o tom, odkud tyto součástky pocházejí.

Využíváme také cloudové služby, jako jsou Netflix a Spotify, které stále běží v obrovských datových centrech, jež spotřebovávají ohromné množství energie. Předpokládá se, že spotřebitelé budou požadovat, aby výrobky a služby, do kterých investují, byly energeticky účinné a podporované udržitelnějšími technologiemi.

Technologie nezastavíš

Technologie nelze nikdy zastavit, ale můžete se na ně připravit a přizpůsobit se jim tak, aby pro vás byly přínosem. Zatímco rok 2022 byl z hlediska technologií skvělý, nechme se překvapit, co nám přinese rok 2023, kam až nás technologie dovedou a čím nás překvapí.