Tento rok bude ve znamení krizových manažerů

Podle odborníků se může tento globální trend přesunout i k nám. Očekává se zvýšený zájem o služby krizových manažerů a také se s největší pravděpodobností na trhu práce objeví více volných manažerů.





„Dopady zpomalení ekonomiky a vyšší míry inflace se v první fázi projevují revizí firemních benefitů, větším sledováním personálních nákladů a taky zeštíhlováním týmů. Tyto okolnosti dopadají i na top management, který musí vyhodnotit, koho si chce udržet i v horší ekonomické situaci a kdo je postradatelný. Pro vlastníky firem to otevírá prostor pro výměnu manažerů na úrovni středního a vyššího managementu, u nichž posoudí jejich výkon jako nedostatečný pro nadcházející období. Dá se očekávat, že současný globální trend může mít dopad i na český trh. Na trhu tak v příštím roce může být více volných manažerů,“ konstatuje Ondřej Havlíček, headhunter a spoluzakladatel společnosti Wolf Hunt. Pozicemi, které podle Havlíčka budou i nadále žádané, budou zkušení obchodníci a IT specialisté. Kromě toho v následujících měsících očekává Havlíček zvýšený zájem o krizové manažery a lidi, kteří dokážou firmu provést těžším obdobím a snížit společnostem jejich náklady.

Krizoví manažeři jsou horkým zbožím

V Česku interim management nebyl v minulosti příliš běžný a vedení společností se většinou spoléhalo na to, že obtížnou situaci dokážou zvládnout svépomocí. Situace se ale vlivem covidu, následné energetické krize a současné rekordní inflace proměnila – a firmy si uvědomují, že externí manažer jim může pomoci vypořádat se s rychlým růstem nebo naopak krizí.

„Aktuálně sledujeme nárůst poptávky o interim management o více než 40 % oproti období před covidem. Je to logické při pohledu na to, čím si firmy v Česku procházejí. Koronavirus ukázal, že si společnosti nedokážou s přicházejícími změnami poradit a hledají ty, kteří mají schopnost se v jejich firmě rychle zorientovat, vyvést ji z krize, pomoct s růstem nebo s překlenutím období chybějícího manažera,“ vysvětluje Radka Šušková, interim manažerka a jednatelka společnosti New Dimension.

Tlak na růst platů a pohyby v managementu

Jak to tak vypadá, následující rok bude pro tuzemské společnosti velmi obtížný a neusnadní jim to ani možný (a logický) tlak zaměstnanců na navýšení jejich platů. Většina firem na to ale nebude (opět logicky) chtít přistoupit a spíše se soustředí na to, jak alespoň udržet současné mzdy.

„Začátek roku 2023 bude ve znamení přestupů a na trhu bude během celého roku více volných manažerů. Na střední management totiž případné ochlazení trhu dopadne nejdřív. O ty nejlepší budou ale firmy bojovat bez ohledu na úroveň nezaměstnanosti. Může to být pro společnosti ještě těžší než v předešlých letech. Zaměstnanci mohou vzhledem k inflaci požadovat navýšení platů, a to případně zdraží lidi, které přetahujete. Otázka je, jestli si to všechny firmy budou moci dovolit,“ komentuje Ondřej Havlíček z Wolf Hunt.

„Už teď firmy často přistupují k výrazným úsporným opatřením, mzdy nebudou výjimkou. Většina se snaží udržet u svých pracovníků stejné mzdy, a pokud někde dojde k růstu, pak jen v jednotkách procent. Společnosti přehodnocují také množství zaměstnanců, které v dalším kvartále budou potřebovat pro zajištění zakázek a chod společnosti. Souvisí s tím i to, že mnohé firmy již zastavily nábory a přistupují i k propouštění,“ uzavírá Radka Šušková z New Dimension.