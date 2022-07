Přes 96 % IT profesionálů chce pracovat na dálku, teď jich jsou dvě třetiny

Nyní v práci na dálku pokračuje 61 % IT specialistů a firmy stojí před strategickým rozhodnutím, jaký model práce nastavit, aby zaměstnanci byli spokojení, ale produktivita jejich práce neklesala, protože na 25 % respondentů uvedlo, že při práci na dálku těžko hledají motivaci či mají obtíže se soustředit. Vyplývá to z průzkumu pracovního portálu No Fluff Jobs. Účastnilo se ho 2569 respondentů ze zemí střední Evropy, včetně Česka.





Pandemie onemocnění covid-19 změnila svět a zaměstnávání není výjimkou. Během extrémně krátké chvíle přinutila zaměstnavatele i pracovníky přizpůsobit se práci na dálku. To se dříve či později podařilo a práce odkudkoliv je nyní novým standardem v odvětví IT.

„Práce na dálku neznamená, že musíme vypovídat nájemní smlouvy a rušit kanceláře. Ty budou mít svou nezastupitelnou roli vždy. Jde o to nastavit takový model práce, který vyhovuje všem stranám a zároveň neutrpí kvalita a efektivita práce ani všeobecná spokojenost. Volba vhodného modelu a nástrojů je skutečným strategickým rozhodnutím, obzvlášť ve světle další možné vlny covidu,“ říká Marek Somol, Senior Marketing Specialist v No Fluff Jobs.

Před pandemií pracovalo na dálku pouhých 17 % respondentů. Během ní se však číslo vyšplhalo až na hodnotu 63 % a téměř stejné množství lidí (61 %) v práci kompletně na dálku, tedy pět dní v týdnu, pokračuje. Čtvrtina dotázaných pracuje na dálku 2–4 dny v týdnu, a 4,4 % dokonce nemají práci na dálku dovolenou vůbec.

Respondenti měli ohodnotit svou spokojenost s novými modely práce na stupnici od jedné do pěti (5 = nejvíc spokojení). Hybridní model obdržel hodnocení 3,5, práce na dálku pak 4,5. Tyto modely práce dnes už nejsou benefitem, ale v odvětví IT očekávanou možností.

Dojíždění a komunikace jsou problém

Nejvíc (40 %) si lidé cení toho, že nemusejí dojíždět, a ztrácet tak drahocenný čas. Druhou největší výhodou (18 %) je možnost pracovat odkudkoliv mimo domov. Práce konkrétně z domova je třetím největším benefitem, který uvedlo na 12 % respondentů.

Naopak jako největší (21 %) nedostatek nových modelů práce lidé určili problémy v komunikaci a spolupráci s kolegy. Téměř pětina lidí si stěžuje na osamocení a stejné množství dotázaných uvedlo problémy s rozlišením hranice mezi prací a soukromým životem.

Chtějí se IT profesionálové vrátit do kanceláře?

Víc než 96 % respondentů uvedlo, že chtějí pracovat pouze na dálku či v hybridním režimu. To ukazuje, že pracovní návyky se za poslední dva roky skutečně změnily a jde o jasnou zprávu zaměstnavatelům, že se budou muset přizpůsobit a nové modely práce pečlivě implementovat. Na 56 % pracovníků v IT totiž uvedlo, že by si hledali novou práci, pokud by ve stávajícím zaměstnání nemohli v práci na dálku pokračovat.

„Společnosti by si měly vytvořit transformační strategie, které zajistí, že se změny kancelářských prostor nebo technologií přizpůsobily změnám pracovních postupů, kultury a chování. Jinými slovy, organizace potřebují holistický přístup, v němž existuje jedna kultura se sladěnými pracovními metodami, která se zaměřuje na neustálé zlepšování provozu. To zajistí lepší firemní výsledky a příjemné pracovní prostředí pro všechny bez ohledu na to, odkud pracují,“ dodává Monika Remiszewska, ředitelka lidských zdrojů a rozvoje v Ringier Axel Springer Polska.

O zprávě Práce na dálku a hybridní model v IT odvětví

Sběr dat se uskutečnil během dubna a května 2022 a zúčastnilo se ho 2569 respondentů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V průzkumu jsou zastoupeny věkové kategorie od 15 let výše napříč specializacemi v rámci oboru informačních technologií.