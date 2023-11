Příští rok přinese dohodářům řadu výhod. Co to ale znamená pro zaměstnavatele?

Dohoda o provedené práci byla vždy vhodnou alternativou pro pracující studenty, rodiče na mateřské, důchodce a jiné. Zaměstnavatelé si ušetřili spoustu papírování a finančních výdajů navíc, a dohodářům to poskytovalo určitou formu pracovní nezávislosti. Ovšem s novelou zákoníku práce se karty obracejí. Pro dohodáře to znamená více výhod, zatímco pro některé zaměstnavatele to může znamenat pravý opak.





Co se mění pro dohodáře?

Dohodáři nabývají nově práva jako standardní zaměstnanci. S odloženou účinností od 1. ledna 2024 budou mít právo na placenou dovolenou za stejných podmínek jako běžní zaměstnanci. V období práce o svátcích, víkendech nebo v noci mají dohodáři nárok na příplatky. Pro generálního ředitele kreativní agentury Fairy Tailors novelizace podmínek pro práci dohodářů v agentuře nic nemění. „DPP a DPČ využíváme jen okrajově, zejména při spolupráci se studenty. Jakmile je to vhodné, přecházíme na jiný typ pracovněprávního vztahu. Jsme kreativní agentura s velmi svobodnou firemní kulturou a silným důrazem na to, aby se naši lidé měli dobře. Vítáme, že novelizace dává dohodářům silnější postavení vůči zaměstnavatelům, ale Fairy Tailors se rozvrh směn nebo příplatky za práci v noci netýkají,“ říká Ondřej Tyleček.

Pouze třetina firem zvažuje propuštění zaměstnanců na DPP

Z průzkumu mezi stovkou respondentů z řad zaměstnavatelů a vedoucích firem, od personální agentury Předvýběr.cz, se ukázalo, že pouze třetina zaměstnavatelů zamýšlí propuštění zaměstnanců na DPP či DPČ. Naopak 44 % zaměstnavatelů si uvědomuje přínos dohodářů a je v jejich moci ustát zpřísnění pravidel. „Dohodáře si zachováme a neplánujeme v tom dělat žádné změny. Ano, je pravdou že některé změny jsou jistou komplikací a hází další klacky pod nohy zaměstnavatelům. I přes to je pro nás stále výhodnou cestou spolupráce pro určité tipy pozic a zachováme si je i nadále,“ říká Patrik Duda, zakladatel Naughty Harbor, a majitel společnosti Atreon. Statistiky navíc ukazují, že dohodáři zaplňují pouze 5–10 % pracovních pozic.

Zaměstnavatelé mají čas na rozmyšlenou do konce prosince

Nové pracovní podmínky podle novely zákoníku práce v tuto chvíli platí pouze pro zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou po 1. říjnu 2023, tudíž zaměstnavatele mají čas na rozmyšlenou do konce letošního roku, jak se od ledna 2024postavit novým podmínkám. „Téma dohodářů je i u nás na firmě velmi často diskutované. Jasné řešení této otázky ještě nepadlo, ale s největší pravděpodobností smlouvy na dohodu od nového roku zrušíme a budeme se snažit domluvit s těmito pracovníky na klasickém dodavatelsko-odběratelském vztahu. Jelikož se u nás jedná převážně o montážní a drobné servisní úkony bude naší snahou tyto lidi přesvědčit k založení živností. Není v našich silách uhlídat kolik jiných dohod tito lidé mají, což by nás stavělo do velmi nekomfortní situace,“ dodává Michal Hotmar, marketingový specialista RIM CZ.