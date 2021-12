Prodeje tiskáren kvůli covidu rostou

Hledání kandidáta se prodloužilo. Technologické firmy jsou neukojitelné a spousta z nich potřebuje desítky vývojářů, které není možné nabrat z místních zdrojů. Proto se využívá kapacit outsourcingových firem ze zahraničí (často z Ukrajiny nebo Ruska). Tento stav bude pokračovat. Pohovory s kandidáty budou probíhat pomocí videokonferencí – je to komfortnější, šetří to čas a proces je diskrétnější. Finální schůzky jsou pak už výhradně osobní. „Neverbální komunikace je pro navázaní vztahu klíčová a není zvykem dělat kariérní rozhodnutí na dálku. Výjimkou je IT obor, kde si obě strany třesou rukou i virtuálně,“ uvádí Havlíček ze společnosti Wolf Hunt. Nedostatek lidí je v oborech IT a u výrobních firem, vedoucích, manažerů a obchodníků. Kromě toho i v mladých oborech, jako je e-commerce.