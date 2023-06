Skvělé ocenění RedDot Design Award pro průmyslového designéra Martina Tvarůžka!

Přitom právě Martin Tvarůžek je jednou z osobností světového formátu, který před pár dny v Aalto Theatre v Essenu před 1200 lidmi z celé planety převzal nejprestižnější světové ocenění pro nejlepší inovátory a designéry světa, RedDot Winner 2023 Best of the Best! O to větší úspěch to je, že vedle něj byly oceněny týmy jako Ferrari, LG, Porsche, Sony, Toyota a další lídři globálního průmyslu. Většinou jde o designová studia s obrovskými rozpočty, čítající desítky až stovky lidí, pracujících na designu jim svěřených výrobků.





Martin Tvarůžek je osamělý běžec. Každý projekt, na kterém jeho Studio pracuje, začíná pečlivým nasloucháním motivace klienta, studiem jeho obchodně-marketingové strategie a problematiky, kterou se zabývá. To jsou věci, které by vás jako CEO i CFO měly zajímat. Martin spoléhá na úzkou vazbu a komunikaci se všemi odděleními zadavatele a díky perfektní znalosti mnoha technologických postupů, cílevědomosti a zkušenostem z manažerské činnosti na poli designu, je schopen dotáhnout každý projekt do realizace v sériové výrobě.

Studio Martina Tvarůžka spolupracuje s řadou odborníků z oblastí vývoje, marketingu, financování a prototypingu i výroby. Estetická hodnota je tak pouze jedním z mnoha parametrů, kterými se činnost Studia posuzuje. Jeho činnost vychází z tradic českého průmyslu, víry v ambici a inovační potenciál českých výrobců a důvěry ve vlastní schopnosti.

S Martinem Tvarůžkem se znám dlouhá léta, poprvé jsme absolvovali několikahodinový rozhovor na téma průmyslový design a vše, co s ním souvisí, článek vyšel v časopisu Innovation v roce 2017. V odkazu najdete i ukázky tehdejší práce Martina Tvarůžka. S Martinem jsme občas ve spojení a je až s podivem, že tak věhlasný designér mnohdy těžko shání projekty k realizaci, a je to naše ostuda. Protože, možná to ještě nevíte, ale co prodává? Design! Ruku v ruce s funkčností. A tohle Martin velmi dobře ví a dokáže oba požadavky pro svého klienta propojit.

Cena Red Dot Design Award 2023

Martin Tvarůžek je za 69 let existence soutěže RedDot Design Award teprve čtvrtým Čechem, který na takové ocenění dosáhl. Letos je jediným oceněným ze střední a východní Evropy. Letošní ocenění má ale i další prim: Martin Tvarůžek je prvním autorem, který takové ocenění dovezl slovenskému výrobci.

Buďme ale konkrétnější: Martinovi letos patří hned dvě ceny. Cena RedDot Winner 2023 Best of the Best – vůbec nejvyšší ocenění v soutěži – za smykový nakladač Locust 904/1004 slovenského výrobce WAY industries a Red Dot Winner 2023 za detektor čistoty povrchu Recognoil 3W od českého výrobce TechTest.

Locust 904/1004

Práce Studia Martin Tvarůžek Design spočívala v komplexním designování stroje pro slovenského výrobce Way Industries. Nová generace nakladačů Locust byla vyvinuta na základě výstupů z inovačního auditu. Design stroje byl vytvořen primárně s ohledem na komfort uživatele a elementární technologické postupy pro výrobu rámu a karoserie. Výsledkem vývojového procesu je kromě vytvoření nové estetické hodnoty zcela nová koncepce stroje, kterou představuje téměř desítka vylepšení a konkurenčních výhod. Mezi ně primárně patří snadný přístup k základním servisním uzlům nebo integrace tanků s palivem do rámu nakladače.

Postranní boxy, jejichž kontura také umožňuje instalaci kolových pásů do těžkého terénu, nabízejí lepší nasávání vzduchu pro chlazení motoru. Přístup do prostoru motoru pro servis a údržbu je díky kombinací dvou dveří velkorysý. Kabina je snadno odklopná díky ergonomicky umístěnému madlu. Mezi benefity interiéru kabiny patří o 14 % lepší výhled, což je jedním z klíčových parametrů smykem řízeného stroje, přehledná distribuce ovládacích prvků, nová cirkulace vzduchu s odmlžováním skel a klimatizační jednotkou, integrace LCD infotainmentu, couvací kamery či USB.

Jak je z popisu vidno, dokázalo Studio Martina Tvarůžka vzájemně propojit estetiku s dokonalou a promyšlenou konstrukcí, která zvyšuje funkčnost výrobku na maximální možnou mez.

Recognoil 3W

Přístroj je určen k detekci a měření mastnoty povrchu v mnoha průmyslových odvětvích před finální povrchovou úpravou lakem pro zjištění čistoty povrchu, stejně v odvětvích, kde je naopak dokonalá mastnota povrchu vyžadována. Recognoil 3W, jež byl vyvinut a navržen pro sériovou výrobu se řadí funkčností v kategorii těchto detektorů mezi technicky nejvyspělejší produkty globálního trhu. Nový design odráží výsledky inovačního auditu provedeného výrobcem a designérským studiem, výsledkem vývoje je zcela nová koncepce přístroje obsahující konkurenční výhody a design, který zohledňuje ergonomii a uživatelský komfort při všech typech měření i při manipulaci.

Design současně odráží vyspělost technologie. Mezi nejvýznamnější vylepšení patří vedle nové estetické hodnoty zakrytí optické části pro snazší údržbu a ochranu zranitelných částí detektoru speciálním sklem, vytvoření druhého úchopu se spouští pro ergonomicky vlídné používání přístroje v extrémních pracovních polohách. Kryt optické části je vybaven kalibračním vzorkem, přístroj nově nabízí uchycení na stativ a oba uzly sloužící k úchopu jsou ošetřeny silikonovými prvky, které poskytují obsluze vyšší komfort při manipulaci s přístrojem.

Mezi další inovace zařízení Recognoil 3W pak patří možnost instalace USB sondy, umožňující měření uvnitř trubek i jiných dutinách, hliníkové jádro uvnitř přístroje pro výrazně lepší odvod tepla od zářičů i podstatné zlepšení výkonu a funkce přístroje, stejně jako možnost napojení přístroje na cloud.

A proč Recognoil 3W? Jste manažer či jednatel společnosti? Využijte rychlou návratnost investice. Jde o cenově dostupné profesionální řešení snižující zmetkovitost výroby a umožňující předcházet reklamacím, jež přispívá k hospodárnosti výroby.

Design a funkčnost jednoznačně prodávají

Jak z článku (možná) vyplývá, design prodává. Jednoznačně. A Martin Tvarůžek dokáže spojit estetiku s funkčností a proveditelností ve finální výrobě, přemýšlí i o technických detailech takového řešení, takže funkčnost a snadná opravitelnost je jedním z předpokladů spokojenosti zákazníka.

Bohužel na našem trhu je esteticky a funkčně vyspělých řešení stále jako šafránu. Berte proto tento článek jako upozornění na to, jak posílit účast vaší firmy třeba na zahraničních trzích. Martin Tvarůžek vám může být bude výtečným pomocníkem, jako už mnohokrát dokázal na jím navržených výrobcích.

Cena je ve správných rukou! Gratulujeme!