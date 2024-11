Společnost Unify se představuje trhu s posláním proměnit firemní komunikace pro nový způsob práce

K tématu se vyjadřuje Pavel Los, ředitel Meridian School of English Česko: Diskuse o zavedení povinného druhého cizího jazyka ve školách poukazuje na zásadní téma – kvalitu jazykového vzdělávání. Angličtina, vyučovaná již od raného věku, hraje klíčovou roli v přípravě dětí na život v globalizovaném světě. Nejde však jen o to, kdy výuku zahájit, ale především o to, jak se jazyky vyučují. Metody výuky by měly být přizpůsobené vývojovým potřebám dětí, aby bylo učení efektivní, zábavné a podporovalo přirozené osvojování jazyka. Namísto zaměření na povinnost zavést další cizí jazyk by měla být pozornost věnována kvalitě a přístupům k jazykovému vzdělávání. Klíčové je vytvořit program, který motivuje a zároveň rozvíjí schopnosti dětí v jejich vlastním tempu. Brzký a nenucený začátek výuky angličtiny může přinést větší úspěchy než pouhé přidání nového předmětu do rozvrhu. Rodiče v tomto procesu hrají významnou roli – jejich zapojení může proměnit učení jazyka ve společný zážitek, který dítě inspiruje a podpoří jeho motivaci. Důkladně promyšlený jazykový program, provázející děti od útlého věku až po střední školu, může být klíčem k jejich budoucím úspěchům ve stále propojenějším a multikulturním světě.