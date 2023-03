V příštích letech významně poroste význam a využití digitálních peněženek

Do společnosti KPC-Group, zastoupení Gartner pro Českou republiku, Slovensko a Rumunsko, přichází Albert Krištof. Na pozici Account Executive bude posilou obchodního týmu High-Tech. Do KPC Group z obdobné pozice ve společnosti GoodData, kde získal obchodní zkušenosti prací se startupy a firmami kategorie SMB (střední a velké podniky) globálního charakteru (zejména trhy USA, UK, Kanada). Před GoodData Albert nabral mezinárodní zkušenosti při studijních stážích v ABN AMRO nebo Rockaway Capital. Albert se připojuje do týmu High-Tech pod vedením Markéty Kudrnové, kde se jako obchodník zaměří na české či v České republice založené technologické firmy a startupy s ambicí expandovat na zahraniční trhy.