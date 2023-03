Zápis do exkluzivní ročenky TOP 100 ICT společností v České republice byl právě zahájen

TOP 100 ICT společností je česko-anglická prestižní publikace mapující trh informačních a komunikačních technologií v České republice. Publikace vždy obsahuje značné množství unikátních informací z trhu ICT a v letošním roce půjde o již 27. vydání ročenky. Vytištěna bude opět na kvalitním křídovém papíře a v atraktivním atypickém formátu.





V letošním ročníku ročenky TOP 100 přineseme aktualizované žebříčky technologických firem, a to ve větším počtu. Zařadíme i takové, kde nebude záviset jen na absolutní velikosti obchodního výsledku.

Plánovaný obsah

• Očekávání dalšího vývoje a technologické trendy na ICT trhu a jejich dopad na podnikání firem očima analytiků renomovaných agentur (IDC, Gartner, aj.).

• Rozhovory s předními osobnostmi ICT scény, profily firem.

• Žebříček největších ICT firem v ČR seřazených podle obratu.

• Speciální TOP 100 edice prestižního ocenění CIO Grand Prix (www.cio.cz/grandprix).

Dotazník

Základní informace a online dotazník pro zařazení do žebříčku TOP 100 naleznete v rozeskakovacím seznamu adrese: www.businessworld.cz/top100. Abychom vám zadávání údajů co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro vás návod, jak efektivně postupovat při zadání údajů do ročenky TOP 100. Odkaz najdete na konci tohoto dokumentu.

Pokud jste registrováni v seznamu firemních profilů, stačí se do něj přihlásit. Pokud nejste registrováni, musíte si vytvořit uživatelský profil, který vám pak umožní vybrat firmu, jejíž údaje vložíte do dotazníku. Ten vyplníte uložíte jej, uzamknete a uložíte následně pak obdržíte emailem potvrzení o zavedení údajů do databáze firem pro TOP 100.

Oproti loňsku došlo k výraznému ulehčení zadávání, takže údaje se zadávají do předem připravených políček formou výběru z vyskakovacích menu (tam, kde je to možné) a není už nutné tisknout, razítkovat, podepisovat a skenovat vytištěnou kopii zadaných údajů, které jste ještě loni zasílali naskenované v PDF podobě. Prostým uzamčením zadaných údajů se údaje uloží a vy jste informováni emailem o úspěšném uzavření zadávání údajů.

Nejzazší termín pro zadání údajů do dotazníku je 19. 5. 2023.

Komerční prezentace a inzerce

Publikace TOP 100 ICT společností v České republice představuje ideální platformu pro prezentaci firem, které chtějí oslovit své klienty a partnery na vysoké úrovni. Kromě běžné inzerce máte možnost využít netradiční formy zviditelnění. Můžete se například stát partnerem této publikace.

Kontakty

Informace k dotazníku:

Milan Loucký, milan.loucky@iinfo.cz, tel.: 730 158 778

Inzerce: jmeno.prijmeni@iinfo.cz, tel.: +420 277 004 600 (k dispozici jsou vám Ousmanne Keita, Helena Hajsterová a Petr Vopálecký, jmeno a prijmeni zadáváte samozřejmě bez diakritiky)

Zápis údajů do již 27. ročníku ročenky je zdarma a návod, jak svou společnost zavést do ročenky najdete v tomto souboru.

Publikace TOP 100 ICT společností v České republice vychází 27. 6. 2023 v nákladu 8 000 výtisků a bude distribuována společně s CFO Worldem č. 2, a rozeslána na databázi VIP čtenářů a čtenářů CIO Business Worldu.