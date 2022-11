Přední světová investiční společnost KKR získá od dosavadního vlastníka The Rohatyn Group (TRG) Ness Digital Engineering, globální společnost zabývající se transformací digitálních služeb, jejíž součástí je rovněž přední český systémový integrátor a poskytovatel IT služeb Ness Czech. Společnost Ness Digital Engineering byla založena v roce 1998 a sídlí v Teanecku v New Jersey v USA. Ness je předním poskytovatelem komplexních služeb se zaměřením na budování digitálních softwarových produktů a platforem. Společnost působí v Severní Americe, Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Ness Czech, součást skupiny Ness, má pobočky v Praze, Brně a Ostravě. Patří mezi největší poskytovatele IT služeb a systémové integrátory v Česku a je průkopníkem v zavádění nových technologií a softwarových produktů.