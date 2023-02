Ajťáci jsou tlustí, cpou se jídlem z fast foodu a jsou single. Možná mylná představa! Budete se divit…

O IT profesionálech existuje představa, jak vypadají a jak žijí. Zakládá se ale na pravdě, nebo jde jen o mýty? Jak to tedy ve skutečnosti s IT specialisty je? Fakt se skoro vůbec nehýbou, pijí hektolitry slazených nápojů a jen se převalují na pracovní židli za monitorem? Výsledky průzkumu pro vás budou určitě překvapující!





Čas strávený v práci

Téměř 53 % IT profesionálů tráví v práci osm až devět hodin denně. Dále pak šest až sedm hodin (26,03 %). Překvapivá byla odpověď míň než šest hodin (10,39 %). Ostatní pracují déle než devět hodin nebo čas v práci nepřiznali.

Dovolená

Ideální dovolenou pro víc, než polovinu IT specialistů je nicnedělání v pohodlí domova, 41 % preferuje aktivní dovolenou v zahraničí a 31 % rádo prozkoumává tuzemsko. Otázku ohledně tzv. workation, možnosti vykonávat práci odkudkoliv, zamítlo 42 % lidí. Ale 20 % uvedlo, že takové možnosti využívají, a 38 % by rádo odcestovalo na workation, brzdou je ale jejich zaměstnavatel.

Oblíbené volnočasové aktivity

„Ajťáci“ nejčastěji sledují filmy či seriály (64,77 %). Sport a fyzickou aktivitu uvedlo jako hobby 57,22 % z dotázaných. Následuje čas strávený s přáteli a rodinou (56,29 %). 39 % respondentů věnuje volný čas sebevzdělávání a seberozvoji.

Sportovní a pohybové aktivity

Respondenti, kteří jako svou oblíbenou volnočasovou aktivitu uvedli sport a pohyb, cvičí ve 41 % případů tři až čtyři hodiny týdně. Na 23 % jich cvičí pět až šest hodin týdně a 17,6 % pak jednu až dvě hodiny. Cvičení v posilovně se věnuje 50,24 % respondentů, následují cyklistika (44,74 %) a běh (35,17 %).

Filmy, seriály a jejich hrdinové

Téměř 70 % IT profesionálů odpovědělo, že filmy a seriály konzumují skrze Netflix. HBO Max 40 % a třetí je kanál Disney+. Nejoblíbenější žánr je scifi, které sleduje 56 % zpovídaných. Následují komedie (48,78 %) a na třetí pozici se umístilo fantasy (42,16 %).

Z pohledu velikosti tzv. fandom neboli skupiny skalních fanoušků se na první příčce umístil Pán prstenů, následovaný komiksovými hrdiny vesmíru Marvel (MCU) a Harry Potter. Mezi oblíbené filmy patří Pán prstenů, Interstellar a Matrix. Nejoblíbenějšími seriály jsou Breaking Bad (Perníkový táta), The Office (Kancl) a Stranger Things.

Gaming

IT profíci ve většině případů (76 %) preferují hraní na klávesnici. Necelá čtvrtina hraje jednu až dvě hodiny, pětina míň než hodinu týdně a další pětina tráví hraním her tři až čtyři hodiny. Největší oblibu mají RPG hry (43,14 %), střílečky (31,52 %) a dobrodružné hry (24,44 %). Pětina profíků nehraje vůbec.

Finance a investice

Téměř sedm z deseti IT profíků preferuje investice do sebe, následované spořením a investicemi za účelem finančního zisku. Nejčastěji pak investují do nemovitostí a akcií.

Randění a partnerský život

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že jsou zadaní. Svou partnerku či partnera potkali v 30 % případů na škole, skrze své známé (22,67 %) a 21 % se seznámilo díky mobilní aplikaci. Za ideální první rande považují procházku (34,28 %), návštěvu kavárny (33 %) a oběd či večeři (14,72 %).

Životní styl

Rozhovor vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 4/2022. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě. Kromě tohoto článku v něm najdete i příspěvky o DMS systémech, jak krize dopadá na české firmy, věnovali jsme se blíže i outsourcingu.

Na 40 % developerů uvedlo, že jsou svou povahou spíš sovy, 34 % z nich o sobě tvrdí, že jsou skřivani, a 26 % z oslovené skupiny jsou neustále unavení holubi. Dvě třetiny z nich se považují za introverty, 26 % se nedokáže zařadit. 33 % IT profesionálů nevlastní automobil a po městě se nejčastěji pohybují pěšky (62 %). Nejpoužívanějšími aplikacemi v jejich telefonech jsou YouTube (70,6 %), Facebook (46,72 %) a Instagram (34,9 %). Celá třetina aktivně využívá LinkedIn.

Přes tři čtvrtiny respondentů nedrží žádnou dietu a jedí vše. Preferovaným nápojem po práci je v 60 % případů neperlivá voda (!), káva (46 %) a čaj (39 %). Alkohol a slazené limonády se umístily až na čtvrtém a šestém místě! Nejčastěji se developeři (71,8 %) stravují doma tím, co si sami uvaří.

Shrnutí

Tak co, jak se nyní na IT specialisty díváte teď? Nás nejvíce překvapilo, že sladké limonády jsou až na šestém místě při výběru nápojů a že skoro tři čtvrtiny si vaří doma samy.