Deset nejčastějších chyb v online marketingu

Do investičního studia Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala přichází investiční manažer Jakub Losenický (31) po pěti letech působení v Rockaway Capital a v týmu nově po boku Mateje Zabadala obsadí pozici Partnera. Bude mít na starost vyhledávání investičních příležitostí i péči o zainvestované startupy. Jakub má za sebou v oblasti financí a byznysu bohaté zkušenosti u nás i v zahraničí. Po ekonomických studiích v Praze strávil dva roky studiem na Stockholm School of Economics, v mezičase absolvoval půlroční studium mezinárodního byznysu a managementu v Bruselu. Ve Švédsku působil jako finanční analytik. Po návratu do Čech se ve společnosti Rockaway Capital věnoval segmentu online potravin. Působil také ve společnosti Košík, kde vybudoval oddělení Business Intelligence a řídil strategické projekty. Podílel se i na akvizici a rozvoji e-grocery firmy Bringmeister v Německu.