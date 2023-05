Domácnosti si častěji pořizují ojeté vozy

Průtahy kolem zavedení směrnice EU o ochraně oznamovatelů do českého právního řádu jsou komplikací nejen pro Českou republiku, kterou kvůli tomu Evropská komise zažalovala. Situace je problematická i pro firmy. Bez účinného vnitřního oznamovacího systému totiž českým podnikům hrozí riziko velkých finančních ztrát. Upozorňují na to odborníci z Moore Czech Republic. „Obávám se, že jakmile zákon vstoupí v platnost, vypukne v řadě firem stejná panika, jako tomu bylo v případě zavádění opatření k GDPR. Budou se zoufale hledat řešení na poslední chvíli bez systémového přístupu. Proto je důležité, aby si firmy vnitřní oznamovací systém vytvořily již nyní,“ vysvětluje Petr Štětka, senior manager z poradenské skupiny Moore Czech Republic, který se zaměřuje na problematiku whistleblowingu. „Z našeho pohledu je tu ještě jeden významný aspekt. A tím je již existující trestněprávní odpovědnosti firem. Pokud firma poruší zákon, může soud přihlédnout k tomu, že má firma systémové opatření proti korupci a nekalému jednání. Může to brát jako polehčující okolnost.“