Internet u nás oslavil 30 let, u jeho zrodu stál CESNET

Jeden z prvních českých fintechů Twisto slaví deset let. V roce 2013 se stal prvním, kdo do Česka přivedl koncept Buy Now Pay Later (BNPL) služeb, jako jsou odložené platby po vyzkoušení a nově platby na třetiny. Twisto působí kromě Česka také v Polsku a za svou historii zprostředkovalo 33 milionů transakcí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun. Zakladatel Michal Šmída společně s dalšími investory v roce 2021 firmu prodal za více než dvě miliardy korun a završil tak její startupovou cestu. Nyní Twisto koupil největší turecký fintech Param. Služby pro zákazníky ani e-shopy se nemění. S novým, finančně silným majitelem Twisto plánuje dosáhnout ziskovosti, expandovat do západní Evropy a přinést na své trhy další platební inovace.