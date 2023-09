Již za měsíc proběhne konference o kyberbezpečnosti

Společnost Monitora Media, která nabízí komplexní služby na poli monitoringu médií a sociálních sítí, se mění na Mediaboard. Se změnou názvu přichází i posun ke komplexní all-in-one media intelligence službě, která kromě mediálního monitoringu nově nabídne i publikační platformu pro komunikaci s novináři. Mediaboard chce v letošním roce dále posilovat na zahraničních trzích, kde má ambice se do 5 let zařadit do světové pětky společností poskytujících tyto služby. S rebrandingem se pojí i posílení zahraničních aktivit Mediaboardu. Společnost, která se letos stala jedničkou na českém trhu, již nyní pokrývá monitoring médií ve více než 100 zemích a její služby mezinárodně využívají značky jako IKEA, Rohlík nebo BMW. Během následujících let se chce Mediaboard dostat do světové špičky společností, které nabízejí media intelligence služby.