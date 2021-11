Predikce: Meziroční nárůst celosvětového digitálního obchodu v období listopad–prosinec má být sedmiprocentní

DPD nově umožňuje zákazníkům posílat balíčky z výdejních míst Pickup i ze samoobslužných po celý den přístupných DPD boxů. V případě vracení zboží do e-shopu je odeslání balíčku snazší. Poslání lze objednat prostřednictvím webové služby Z ruky do ruky a zaplatit kartou online. Na webu stačí vybrat velikost (od S po XL), vyplnit údaje, zaplatit, zásilku zabalit a přinést ji do nejbližšího Pickup pointu nebo DPD boxu. Cena služby startuje na 89 korunách za balík a je vypočítána dle zadaných parametrů zásilky. Po zaplacení kartou online je zákazníkovi zaslán QR kód. Ten naskenuje na samoobslužném boxu nebo ukáže na výdejním místě Pickup. Přepravní štítek se vytiskne na boxu či výdejním místě. Hmotnost balíku je omezena do 15 kg.